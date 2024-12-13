Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на границе между Нью-Йорком и Коннектикутом
Киев • УНН
Небольшой самолет разбился на разделительной полосе автомагистрали I-684 в округе Вестчестер. На борту находилось два человека, один из них погиб, а авария вызвала утечку авиационного топлива.
На борту самолета было два человека, когда он приземлился на неровном участке, который разделяет северную и южную полосы автомагистрали I-684 в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.
Передает УНН со ссылкой на CBS News.
Один человек погиб в результате аварии небольшого самолета вдоль межштатной автомагистрали-684 в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в ночь на четверг.
По данным FlightAware, пилот вылетел из аэропорта Линден в Нью-Джерси и направлялся в аэропорт округа Вестчестер, который находится примерно в 2,5 км от места катастрофы.
На сайте FlightAware владельцем самолета указана компания Altisky Leasing One LLC из Смирны, штат Теннесси.
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Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул в своем заявлении отметила, что катастрофа вызвала утечку авиационного газа. Над локализацией и очисткой работает Департамент охраны окружающей среды штата.
«Мои мысли с близкими тех, кто находился на борту во время этого трагического инцидента, и я молюсь за благополучное выздоровление пострадавшего», - сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул.
Полиция штата Нью-Йорк сообщила, что шоссе перекрыто в северном направлении на выезде 2 и в южном направлении на выезде 3. Организованы местные объездные пути. Водителей призвали избегать этого района.
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