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Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на границе между Нью-Йорком и Коннектикутом

Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на границе между Нью-Йорком и Коннектикутом

Киев  •  УНН

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Небольшой самолет разбился на разделительной полосе автомагистрали I-684 в округе Вестчестер. На борту находилось два человека, один из них погиб, а авария вызвала утечку авиационного топлива.

На борту самолета было два человека, когда он приземлился на неровном участке, который разделяет северную и южную полосы автомагистрали I-684 в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк.

Передает УНН со ссылкой на CBS News.

Один человек погиб в результате аварии небольшого самолета вдоль межштатной автомагистрали-684 в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, в ночь на четверг.

По данным FlightAware, пилот вылетел из аэропорта Линден в Нью-Джерси и направлялся в аэропорт округа Вестчестер, который находится примерно в 2,5 км от места катастрофы.

На сайте FlightAware владельцем самолета указана компания Altisky Leasing One LLC из Смирны, штат Теннесси.

Масштабный пожар в Калифорнии: более 10 000 эвакуированных12 дек. 2024, 08:48 • 15800 просмотров

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул в своем заявлении отметила, что катастрофа вызвала утечку авиационного газа. Над локализацией и очисткой  работает Департамент охраны окружающей среды штата.

«Мои мысли с близкими тех, кто находился на борту во время этого трагического инцидента, и я молюсь за благополучное выздоровление пострадавшего», - сказала губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул.

Полиция штата Нью-Йорк сообщила, что шоссе  перекрыто в северном направлении на выезде 2 и в южном направлении на выезде 3.  Организованы местные объездные пути. Водителей призвали избегать этого района.

Пассажир пытался захватить самолет и изменить курс из Мексики в США9 дек. 2024, 12:35 • 14114 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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