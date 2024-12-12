Масштабный пожар в Калифорнии: более 10 000 эвакуированных

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 123914 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 118845 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 140613 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 119309 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 108726 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 107162 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 159976 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125612 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129822 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138613 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

Война в Украине "открывает окно" в то, как будут вестись в будущем вооруженные конфликты - заместитель Минобороны США

 • 69916 просмотра
Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

Хочет произвести «большой фурор»: стали известны планы Трампа на первый день президентства

 • 72763 просмотра
россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

россия несмотря на санкции закупает винтовки и патроны у ЕС и США - СМИ

 • 74134 просмотра
Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

04:14 • 69689 просмотра
Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

04:15 • 74955 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 123940 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 140646 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 159992 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 185965 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 219212 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

Тимоти Шаламе поразил образом на премьере байопика о Бобе Дилане

07:19 • 25129 просмотра
Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

Остин Батлер должен сыграть главную роль в новой версии "Американского психопата"

06:29 • 26468 просмотра
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

 • 53672 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 67224 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 91317 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Масштабный пожар в Калифорнии: более 10 000 эвакуированных

Масштабный пожар в Калифорнии: более 10 000 эвакуированных

Киев  •  УНН

 • 3153 просмотра

Read in English

Более 1500 пожарных борются с пожаром в каньонах Малибу, охватившим 6 квадратных миль территории. Эвакуированы более 10 000 человек, под угрозой находятся 7500 зданий.

В Калифорнии более 1500 пожарных борются с пожаром, который заставил более 10 000 человек эвакуироваться, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали 

Пожарные  пытались сдержать пожар, вызванный ветром, который заставил более 10 000 человек эвакуироваться из каньонов Малибу, штат Калифорния, несмотря на прогнозы синоптиков об улучшении погодных условий.

Пожар охватил более 6 квадратных миль к утру среды. Более 1500 пожарных было направлено на тушение огня, многие из которых поднимались в крутые каньоны вблизи линий пламени, а другие тушили разрушенные крыши конюшен и обугленные дома. Официальные лица заявили, что семь зданий были разрушены, а еще девять повреждены.

Глубокая и пересеченная местность, а также сильные ветры и низкая влажность продолжают создавать проблемы для пожарных

- говорится в сообщении об инциденте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что самые сильные ветры Санта-Ана, сухие порывы, которые проносятся из внутренних районов к побережью, прошли. Синоптики сообщили, что все предупреждения о красных флагах, указывающих на условия высокой пожарной опасности и ветра Санта-Ана, отменены.

Сегодня утром мы намного лучше, чем за последние 30 с лишним часов

- заявил мэр Малибу Даг Стюарт на пресс-конференции в среду.

Под угрозой находились по меньшей мере 7500 зданий, в основном домов, и по меньшей мере 12600 человек получили приказ об эвакуации.

Напомним,

 Неконтролируемый лесной пожар охватил не менее 8290 гектаров вблизи Лос-Анджелеса, уничтожив 132 дома. Из-за сильных ветров эвакуировано 400 домов, пожар локализован лишь на 5%.

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
kaliforniyaКалифорния
los-andzhelesЛос-Анджелес