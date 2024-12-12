Масштабный пожар в Калифорнии: более 10 000 эвакуированных

В Калифорнии более 1500 пожарных борются с пожаром, который заставил более 10 000 человек эвакуироваться, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Пожарные пытались сдержать пожар, вызванный ветром, который заставил более 10 000 человек эвакуироваться из каньонов Малибу, штат Калифорния, несмотря на прогнозы синоптиков об улучшении погодных условий.

Пожар охватил более 6 квадратных миль к утру среды. Более 1500 пожарных было направлено на тушение огня, многие из которых поднимались в крутые каньоны вблизи линий пламени, а другие тушили разрушенные крыши конюшен и обугленные дома. Официальные лица заявили, что семь зданий были разрушены, а еще девять повреждены.

Глубокая и пересеченная местность, а также сильные ветры и низкая влажность продолжают создавать проблемы для пожарных - говорится в сообщении об инциденте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что самые сильные ветры Санта-Ана, сухие порывы, которые проносятся из внутренних районов к побережью, прошли. Синоптики сообщили, что все предупреждения о красных флагах, указывающих на условия высокой пожарной опасности и ветра Санта-Ана, отменены.

Сегодня утром мы намного лучше, чем за последние 30 с лишним часов - заявил мэр Малибу Даг Стюарт на пресс-конференции в среду.

Под угрозой находились по меньшей мере 7500 зданий, в основном домов, и по меньшей мере 12600 человек получили приказ об эвакуации.

Напомним,

Неконтролируемый лесной пожар охватил не менее 8290 гектаров вблизи Лос-Анджелеса, уничтожив 132 дома. Из-за сильных ветров эвакуировано 400 домов, пожар локализован лишь на 5%.