США подготовили план мониторинга прекращения огня в Украине: WSJ узнал детали из Парижа
Киев • УНН
Соединенные Штаты разработали проект концепции мониторинга соблюдения прекращения огня в Украине. Его представили 17 апреля в Париже на встрече с Украиной и партнерами, но только если будет договоренность с Россией.
США в Париже, где встречались делегации Украины, Соединенных Штатов Америки, а также представителей стран-участниц "коалиции желающих", 17 апреля указали, что разработали проект концепции механизма мониторинга соблюдения прекращения огня в Украине в случае достижения соответствующей договоренности с россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Как напоминает издание, Украина заявила, что готова ввести всеобъемлющее прекращение огня, если россия также согласится, однако кремль уклоняется от прекращения огня и настаивает на устранении "первопричин" конфликта.
"Трамп периодически предупреждает, что может применить экономическое давление, если путин не уступит. Но пока что США не предприняли никаких конкретных шагов для давления на россию", - пишет издание.
"Другие западные официальные лица были более оптимистичны, чем Рубио, относительно судьбы переговоров, говоря, что парижские встречи были продуктивными, а США указали, что они разработали проект концепции мониторинга всеобъемлющего прекращения огня. Украинские официальные лица также подтвердили свою готовность в Париже соблюдать всеобъемлющее прекращение огня, если россия согласится", - отмечает издание.
Напомним
По данным СМИ, угрозы госсекретаря США Марко Рубио относительно выхода Вашингтона из мирных переговоров были "в основном направлены" на Украину, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на россию.