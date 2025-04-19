США подготовили план мониторинга прекращения огня в Украине: WSJ узнал детали из Парижа

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета
18 апреля, 17:00 • 53577 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 76277 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

18 апреля, 13:23 • 77829 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

18 апреля, 10:59 • 82954 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 117246 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 95059 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 164719 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 54327 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 142452 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 86615 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+23°
3м/с
27%
751 мм
Популярные новости

Китай и россия представляют общую угрозу для мира - Премьер-министр Канады

19 апреля, 01:13 • 6778 просмотра

"Должен быть уничтожен": США обнародовали записки убийцы президента Кеннеди

19 апреля, 03:22 • 12531 просмотра

ВСУ продвинулись возле Торецка, враг имел успехи на четырех направлениях фронта: карты ISW

19 апреля, 03:41 • 4934 просмотра

Утечка из китайской лаборатории: США изменили официальную версию о происхождении COVID-19

04:13 • 10071 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

06:00 • 10497 просмотра
публикации

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

08:45 • 2696 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

06:00 • 10578 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 17:00 • 53577 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

18 апреля, 12:10 • 96422 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 151335 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Стив Уиткофф

Иван Федоров

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Киев

Франция

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 20989 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 23510 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 25167 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 59089 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 71521 просмотра
Актуальное

Хранитель

9К720 Искандер

Шахед-136

Твиттер

F-16 Fighting Falcon

США подготовили план мониторинга прекращения огня в Украине: WSJ узнал детали из Парижа

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Соединенные Штаты разработали проект концепции мониторинга соблюдения прекращения огня в Украине. Его представили 17 апреля в Париже на встрече с Украиной и партнерами, но только если будет договоренность с Россией.

США подготовили план мониторинга прекращения огня в Украине: WSJ узнал детали из Парижа

США в Париже, где встречались делегации Украины, Соединенных Штатов Америки, а также представителей стран-участниц "коалиции желающих", 17 апреля указали, что разработали проект концепции механизма мониторинга соблюдения прекращения огня в Украине в случае достижения соответствующей договоренности с россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как напоминает издание, Украина заявила, что готова ввести всеобъемлющее прекращение огня, если россия также согласится, однако кремль уклоняется от прекращения огня и настаивает на устранении "первопричин" конфликта.

"Трамп периодически предупреждает, что может применить экономическое давление, если путин не уступит. Но пока что США не предприняли никаких конкретных шагов для давления на россию", - пишет издание.

"Другие западные официальные лица были более оптимистичны, чем Рубио, относительно судьбы переговоров, говоря, что парижские встречи были продуктивными, а США указали, что они разработали проект концепции мониторинга всеобъемлющего прекращения огня. Украинские официальные лица также подтвердили свою готовность в Париже соблюдать всеобъемлющее прекращение огня, если россия согласится", - отмечает издание.

Напомним

По данным СМИ, угрозы госсекретаря США Марко Рубио относительно выхода Вашингтона из мирных переговоров были "в основном направлены" на Украину, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на россию.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Марко Рубио
Вашингтон
Дональд Трамп
Париж
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,311.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,602.19