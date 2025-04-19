США підготували план моніторингу припинення вогню в Україні: WSJ дізналося деталі з Парижа
Київ • УНН
Сполучені Штати розробили проєкт концепції моніторингу дотримання припинення вогню в Україні. Його представили 17 квітня у Парижі на зустрічі з Україною та партнерами, але лише якщо буде домовленість з Росією.
США у Парижі, де зустрічалися делегації України, Сполучених Штатів Америки, а також представників країн-учасниць "коаліції охочих", 17 квітня вказали, що розробили проєкт концепції механізму моніторингу дотримання припинення вогню в Україні у разі досягнення відповідної домовленості з росією. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Як нагадує видання, Україна заявила, що готова запровадити всеосяжне припинення вогню, якщо росія також погодиться, проте кремль ухиляється від припинення вогню і наполягає на усуненні "першопричин" конфлікту.
"Трамп періодично попереджає, що може застосувати економічний тиск, якщо путін не поступиться. Але поки що США не зробили жодних конкретних кроків для тиску на росію", - пише видання.
"Інші західні офіційні особи були більш оптимістичними, ніж Рубіо, щодо долі переговорів, кажучи, що паризькі зустрічі були продуктивними, а США вказали, що вони розробили проєкт концепції моніторингу всеосяжного припинення вогню. Українські офіційні особи також підтвердили свою готовність у Парижі дотримуватися всеосяжного припинення вогню, якщо росія погодиться", - зазначає видання.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, погрози держсекретаря США Марко Рубіо щодо виходу Вашингтона з мирних переговорів були "здебільшого спрямовані" на Україну, під час паризьких зустрічей Рубіо не говорив про посилення тиску на росію.