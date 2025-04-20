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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
14:07 • 7200 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

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В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не давал команды продолжать объявленное «пасхальное перемирие». Оно завершится, как и планировалось, в ночь на 21 апреля.

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"

Российский диктатор владимир путин не давал команды продлевать пасхальное перемирие. Об этом сообщил его пресс-секретарь дмитрий песков, передают росСМИ, пишет УНН.

Подробности

На вопрос журналистов, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля или его продлят, песков ответил: "путин не давал команды относительно продления пасхального перемирия".

Напомним

19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предполагает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно должно было действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Президент Украины заявил, что украина будет действовать зеркально относительно полной тишины, если россия будет ее соблюдать, и предложил продлить ее после 20 апреля. Из-за продолжения атак Киев не доверяет москве, подчеркивая, что для мира нужны 30 дней, а не 30 часов.

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский20.04.25, 17:07 • 7182 просмотра

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