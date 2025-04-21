Сумщину накрила тривога через годину після закінчення "перемир'я" від путіна
Київ • УНН
На Сумщині оголосили повітряну тривогу через годину після завершення оголошеного путіним "великоднього перемир'я". Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та загрозу ударів.
Вже у першу годину після завершення оголошеного російським диктатором володимиром путіним "великоднього перемир'я" у Сумській області було оголошено повітряну тривогу. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
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Там також повідомили про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
У Повітряних силах закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо
У Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.
Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.
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