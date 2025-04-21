Сумскую область накрыла тревога через час после окончания "перемирия" от путина

$41.380.00
47.000.00
ukenru
На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
20 апреля, 14:07 • 12944 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 28835 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 45517 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 48411 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 55864 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 31590 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 25555 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 20842 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 81390 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 86220 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
0м/с
34%
748 мм
Популярные новости

Конгрессмен-республиканец назвал "пасхальное перемирие" Путина фальшивым

20 апреля, 14:32 • 10206 просмотра

Китай протестировал неядерную водородную бомбу

20 апреля, 15:47 • 10733 просмотра

В Кремле заявили, что Путин не давал команды продолжать "пасхальное перемирие"

16:09 • 9874 просмотра

Авиаудар по Константиновке: под завалами нашли тела двух погибших

16:34 • 7556 просмотра

Немецкая фирма кормит российскую военную машину стратегическим сырьем - расследование

19:04 • 11434 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 21154 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 23993 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 45517 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 41841 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 41471 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 55864 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 32640 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 34366 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 35316 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 69051 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

Сумскую область накрыла тревога через час после окончания "перемирия" от путина

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В Сумской области объявили воздушную тревогу спустя час после завершения объявленного путиным "пасхального перемирия". Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-восточном направлении и угрозу ударов.

Сумскую область накрыла тревога через час после окончания "перемирия" от путина

Уже в первый час после завершения объявленного российским диктатором владимиром путиным "пасхального перемирия" в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Детали

Там также сообщили о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продолжение режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что по состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз.

рф нашла объяснение нарушению "перемирия": обвинила Киев в использовании HIMARS20.04.25, 22:40 • 1488 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,098.90
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,587.94