Сумскую область накрыла тревога через час после окончания "перемирия" от путина

Уже в первый час после завершения объявленного российским диктатором владимиром путиным "пасхального перемирия" в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Детали

Там также сообщили о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей - говорится в сообщении.

В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним

В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продолжение режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что по состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз.

рф нашла объяснение нарушению "перемирия": обвинила Киев в использовании HIMARS