"Этого дня москве не хватило": Зеленский подвел итоги российского "пасхального перемирия"

По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

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По его словам, больше всего обстрелов и штурмовых действий произошло на Покровском направлении. На Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины.

В общей сложности по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в частности 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в этот день "москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продлить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами".

"Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее слов", - резюмировал Зеленский.

Напомним

На Сумщине объявили воздушную тревогу спустя час после завершения объявленного путиным "пасхального перемирия". Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-восточном направлении и угрозу ударов.

В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продление режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

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