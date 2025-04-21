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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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"Этого дня москве не хватило": Зеленский подвел итоги российского "пасхального перемирия"

Киев • УНН

 • 308 просмотра

По состоянию на 00:00 после Пасхи россия нарушила свое обещание о прекращении огня 2935 раз. Состоялось 96 штурмовых действий, 1882 обстрела и более 950 применений FPV-дронов.

"Этого дня москве не хватило": Зеленский подвел итоги российского "пасхального перемирия"

По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, больше всего обстрелов и штурмовых действий произошло на Покровском направлении. На Курском направлении также не распространилось российское обещание полной тишины.

В общей сложности по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в частности 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны

- отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в этот день "москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продлить хотя бы тишину в небе относительно гражданской инфраструктуры и воздержаться от ударов ракетами и дронами".

"Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее слов", - резюмировал Зеленский.

Напомним

На Сумщине объявили воздушную тревогу спустя час после завершения объявленного путиным "пасхального перемирия". Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации на северо-восточном направлении и угрозу ударов.

  В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продление режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

рф нашла объяснение нарушению "перемирия": обвинила Киев в использовании HIMARS20.04.25, 22:40 • 1654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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