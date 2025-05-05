В ЕС призвали призвала Иран прекратить военную поддержку рф

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Иран прекратить военную поддержку россии, напавшей на Украину, передает УНН.

Разговаривала с министром иностранных дел Ирана Саидом Аббасом Аргашем, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС дипломатии по ядерному вопросу и региональной деэскалации. Я призвала Иран прекратить военную поддержку россии и выразила обеспокоенность по поводу задержанных граждан ЕС и прав человека - написала Каллас в Х.

Она подчеркнула, что отношения между ЕС и Ираном зависят от прогресса во всех сферах.

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Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Иран рассматривает вариант, согласно которому оставит часть своих запасов обогащенного урана внутри страны, а остальное экспортирует - возможно, в россию.

Иран предлагает США одобрить "временное" ядерное соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в рамках 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что любая страна или лицо, которое покупает нефть из Ирана, не сможет вести бизнес с США.