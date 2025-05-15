Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену санкций

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти
14 мая, 18:32 • 12332 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 16:00 • 87928 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 14:42 • 48545 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 96780 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 55233 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 46692 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 100443 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 56297 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 72741 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 63138 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
66%
743мм
Популярные новости

В Киеве 15 мая приспустят главный флаг государства: какова причина

14 мая, 16:16 • 21583 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 42321 просмотра

В центре Парижа дочь главы криптоплатформы Paymium оказала сопротивление нападавшим в масках

14 мая, 16:54 • 3822 просмотра

Зеленский назначил нового посла Украины в Турции

14 мая, 18:09 • 4428 просмотра

"Взорвется парадом движений нацменьшинств": в СНБО прокомментировали заявление нарышкина о попытках "развалить" рф

20:12 • 7862 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 42323 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 87929 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 96780 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 100443 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 130336 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 31413 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 54897 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 65855 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

14 мая, 06:55 • 63251 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 71465 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену санкций

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Иран готов подписать ядерное соглашение, если США отменят экономические санкции. Тегеран обещает не производить ядерное оружие, обогащать уран только для гражданских нужд и допустить инспекторов.

Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену санкций

Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену экономических санкций. Об этом в интервью NBC News заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, сообщает УНН.

Детали

По его словам, согласно предложенному проекту соглашения Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия, и обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданского использования, а также разрешить международным инспекторам контролировать этот процесс.

Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то, безусловно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем

- сказал Шамхани.

При этом он добавил, что эти шаги могут быть реализованы в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций. На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, политик ответил: "Да".

Напомним

По информации The New York Times, Иран выдвинул идею создания международного ядерного консорциума с участием арабских стран региона и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию США полностью свернуть ядерную программу.

В ЕС призвали призвала Иран прекратить военную поддержку рф05.05.25, 13:38 • 5972 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Иран
Brent
$65.11
Bitcoin
$103,790.40
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.05
Золото
$3,190.30
Ethereum
$2,630.30