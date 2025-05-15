Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену санкций
Киев • УНН
Иран готов подписать ядерное соглашение, если США отменят экономические санкции. Тегеран обещает не производить ядерное оружие, обогащать уран только для гражданских нужд и допустить инспекторов.
Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену экономических санкций. Об этом в интервью NBC News заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, сообщает УНН.
Детали
По его словам, согласно предложенному проекту соглашения Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия, и обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданского использования, а также разрешить международным инспекторам контролировать этот процесс.
Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то, безусловно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем
При этом он добавил, что эти шаги могут быть реализованы в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций. На вопрос, согласится ли Иран подписать соглашение сегодня, если эти условия будут выполнены, политик ответил: "Да".
Напомним
По информации The New York Times, Иран выдвинул идею создания международного ядерного консорциума с участием арабских стран региона и американских инвестиций в качестве альтернативы требованию США полностью свернуть ядерную программу.
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