Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену санкций

Иран готов подписать ядерное соглашение с США в обмен на отмену экономических санкций. Об этом в интервью NBC News заявил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, сообщает УНН.

По его словам, согласно предложенному проекту соглашения Иран обязуется никогда не производить ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который может быть использован в качестве оружия, и обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданского использования, а также разрешить международным инспекторам контролировать этот процесс.

Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как говорят, то, безусловно, у нас могут быть лучшие отношения. Это может привести к улучшению ситуации в ближайшем будущем