Иран готов отклонить ядерное предложение США как невыгодное – Reuters

Иран готов отклонить предложение США о прекращении многолетнего ядерного противостояния, заключив новое ядерное соглашение, заявил в понедельник иранский дипломат, назвав его "нестоящим" и не отвечающим интересам Тегерана и не смягчающим позицию Вашингтона по обогащению урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах Ирана, передает УНН.

Детали

Тегеран заявляет, что хочет овладеть ядерными технологиями в мирных целях, и давно отрицает обвинения западных государств в стремлении разработать ядерное оружие.

Иран готовит негативный ответ на предложение США, что можно интерпретировать как отклонение предложения США. В этом предложении позиция США по обогащению урана на иранской земле остается неизменной, и нет четкого объяснения об отмене санкций – сказал агентству Reuters высокопоставленный дипломат, близкий к переговорной команде Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вскоре официально ответит на предложение США. Государственный департамент США отказался от комментариев.

Тегеран требует немедленной отмены всех ограничений, введенных США, которые вредят нефтяной экономике скудного государства. Но США утверждают, что санкции, связанные с ядерной энергетикой, следует отменять поэтапно.

Десятки жизненно важных для экономики Ирана учреждений, включая центральный банк и национальную нефтяную компанию, были внесены в черный список США с 2018 года за то, что, по словам Вашингтона, "поддерживают терроризм или распространение оружияЦ.

Напомним

Накануне Тегеран заявил, что Иран может разрешить Комиссии ООН по ядерной безопасности направить американских инспекторов на иранские ядерные объекты, если переговоры Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе завершатся успехом.