Иран готов отклонить ядерное предложение США как невыгодное – Reuters

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 16201 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 40298 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 56005 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

11:49 • 104488 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 140824 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 150309 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 203452 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 212402 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 122200 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 305949 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.4м/с
56%
750мм
Популярные новости

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

2 июня, 07:10 • 65218 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 104788 просмотра

Украинская делегация в Стамбуле скоординировала позиции с европейскими партнерами перед переговорами с рф

2 июня, 09:10 • 15406 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

11:45 • 108593 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

13:22 • 30702 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 104472 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 305943 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 349647 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 362812 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 367275 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Сергей Кислыця

Гитанас Науседа

Актуальные места

Украина

Стамбул

Соединённые Штаты

Турция

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 105418 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 123502 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 202952 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 143707 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 173659 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Иран готов отклонить ядерное предложение США как невыгодное – Reuters

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Иран готовит отрицательный ответ на предложение США по ядерной сделке, поскольку позиция США по обогащению урана остается неизменной. Тегеран требует немедленной отмены санкций.

Иран готов отклонить ядерное предложение США как невыгодное – Reuters

Иран готов отклонить предложение США о прекращении многолетнего ядерного противостояния, заключив новое ядерное соглашение, заявил в понедельник иранский дипломат, назвав его "нестоящим" и не отвечающим интересам Тегерана и не смягчающим позицию Вашингтона по обогащению урана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в дипломатических кругах Ирана, передает УНН.

Детали

Тегеран заявляет, что хочет овладеть ядерными технологиями в мирных целях, и давно отрицает обвинения западных государств в стремлении разработать ядерное оружие.

Иран готовит негативный ответ на предложение США, что можно интерпретировать как отклонение предложения США. В этом предложении позиция США по обогащению урана на иранской земле остается неизменной, и нет четкого объяснения об отмене санкций

– сказал агентству Reuters высокопоставленный дипломат, близкий к переговорной команде Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вскоре официально ответит на предложение США. Государственный департамент США отказался от комментариев.

Тегеран требует немедленной отмены всех ограничений, введенных США, которые вредят нефтяной экономике скудного государства. Но США утверждают, что санкции, связанные с ядерной энергетикой, следует отменять поэтапно.

Десятки жизненно важных для экономики Ирана учреждений, включая центральный банк и национальную нефтяную компанию, были внесены в черный список США с 2018 года за то, что, по словам Вашингтона, "поддерживают терроризм или распространение оружияЦ.

Напомним

Накануне Тегеран заявил, что Иран может разрешить Комиссии ООН по ядерной безопасности направить американских инспекторов на иранские ядерные объекты, если переговоры Тегерана с Вашингтоном по ядерной программе завершатся успехом.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Reuters
Организация Объединенных Наций
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9