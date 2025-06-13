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Израиль нанес удар по Ирану, в Тегеране прогремели взрывы – СМИ

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.

Израиль нанес удар по Ирану, в Тегеране прогремели взрывы – СМИ

Израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Отмечается, что речь идет о взрывах в столице Ирана Тегеране.

Израиль непосредственно атакует своего крупнейшего и лучше всего вооруженного противника без четкой поддержки со стороны США

- пишет издание.

СМИ напоминает, что в четверг президент США Дональд Трамп публично выступил против атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявив, что он все еще верит в возможность ядерной сделки.

Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль и его гражданскому населению

- сказал Кац.

А в сети уже появились кадры вероятной атаки Израиля на Иран.

Напомним

Накануне высокопоставленным чиновникам Соединенных Штатов сообщили, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране.

Также сообщалось, что США начали эвакуацию несущественного персонала дипломатических и военных миссий на Ближнем Востоке из-за роста напряженности между Ираном и Израилем.

Израиль готов начать операцию против Ирана: что известно12.06.25, 10:51 • 2698 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
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