Израиль нанес удар по Ирану, в Тегеране прогремели взрывы – СМИ
Киев • УНН
Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.
Израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Отмечается, что речь идет о взрывах в столице Ирана Тегеране.
Израиль непосредственно атакует своего крупнейшего и лучше всего вооруженного противника без четкой поддержки со стороны США
СМИ напоминает, что в четверг президент США Дональд Трамп публично выступил против атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявив, что он все еще верит в возможность ядерной сделки.
Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.
После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль и его гражданскому населению
А в сети уже появились кадры вероятной атаки Израиля на Иран.
Напомним
Накануне высокопоставленным чиновникам Соединенных Штатов сообщили, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране.
Также сообщалось, что США начали эвакуацию несущественного персонала дипломатических и военных миссий на Ближнем Востоке из-за роста напряженности между Ираном и Израилем.
Израиль готов начать операцию против Ирана: что известно12.06.25, 10:51 • 2698 просмотров