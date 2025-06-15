Нетаньягу: Ізраїль ліквідував топ-керівників розвідки Ірану, плани вбивства Хаменеї – брехня

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив про загибель топ-керівників іранської розвідки, але заперечив плани щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Під час ефіру Fox News ізраїльський прем’єр-міністр повідомив про загибель керівника іранської розвідки та його заступника у Тегерані. Йдеться про Мохаммада Каземі і Хасана Мохаккека.

Також повідомлялось про загибель голови поліції Ахмадрези Радана, більш відомого, як "тегеранський м'ясник". За даними ЗМІ, він був особисто причетний до придушення протестів та масових страт опозиціонерів.

Водночас Reuters з посиланням на топ-американських чиновників повідомило, що Ізраїль нібито готувався до ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Голова уряду Ізраїлю це заперечив.

Існує так багато різних повідомлень про розмови, яких ніколи не було, що я не збираюся в них вдаватися – сказав він, відповідаючи на питання ведучого.

Нагадаємо

Внаслідок нещодавньої атаки Ірану по Ізраїлю загинули п'ятеро громадян України. За даними МЗС, серед загиблих троє неповнолітніх дітей.

Також УНН повідомляв, що ЦАХАЛ ліквідував щонайменше 14 іранських вчених-ядерників.