Нетаньяху: Израиль ликвидировал топ-руководителей разведки Ирана, планы убийства Хаменеи – ложь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о гибели топ-руководителей иранской разведки, но отрицал планы по ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Во время эфира Fox News израильский премьер-министр сообщил о гибели руководителя иранской разведки и его заместителя в Тегеране. Речь идет о Мохаммаде Каземи и Хасане Мохаккеке.

Также сообщалось о гибели главы полиции Ахмадрезы Радана, более известного, как "тегеранский мясник". По данным СМИ, он был лично причастен к подавлению протестов и массовым казням оппозиционеров.

В то же время Reuters со ссылкой на топ-американских чиновников сообщило, что Израиль якобы готовился к ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Глава правительства Израиля это отрицал.

Существует так много разных сообщений о разговорах, которых никогда не было, что я не собираюсь в них вдаваться – сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Напомним

В результате недавней атаки Ирана по Израилю погибли пятеро граждан Украины. По данным МИД, среди погибших трое несовершеннолетних детей.

Также УНН сообщал, что ЦАХАЛ ликвидировал не менее 14 иранских ученых-ядерщиков.