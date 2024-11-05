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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Израиля уволил министра обороны

Премьер-министр Израиля уволил министра обороны

Киев  •  УНН

18:29 • 1152 просмотра

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта из-за разногласий по ведению войны. На его место назначен министр иностранных дел Исраэль Кац.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Нетаньяху заявил, что между ним и Галантом было слишком много противоречий по вопросу ведения войн.

К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину

- цитирует Нетаньяху издание Times of Israel.

Он добавил, что пытался преодолеть эти противоречия, но они продолжали расширяться.

Вместо Галанта Нетаньяху решил назначить министра иностранных дел Исраэля Каца.

Добавим

В конце октября стало известно, что Галант направил Нетаньяху и министрам кабинета национальной безопасности письмо, в котором заявил, что цели войны Израиля нуждаются в обновлении.

Напомним

В Израиле задержали высокопоставленного помощника премьер-министра Элиэзера Фельдштейна по подозрению в передаче секретной информации. Утечка данных могла повлиять на переговоры по освобождению заложников в секторе Газа.

Нетаньяху сообщил США, что Израиль планирует удар по военным объектам Ирана, а не ядерным15 октября 2024, 06:05 • 12457 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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