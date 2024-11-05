В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

Полиция в Израиле задержала до 7 ноября одного из высокопоставленных помощников премьер-министра Биньямина Нетаньяху по подозрению в передаче секретной информации иностранным СМИ. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Лидеры оппозиции утверждают, что разведданные, о которых идет речь, были «сфальсифицированы». Заявляется, что они были частью плана, призванного сорвать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Вероятная утечка информации была основой двух статей, опубликованных в сентябре: одна в Jewish Chronicle в Великобритании, а другая в немецкой Bild. Обе были написаны со ссылками на источники в израильской разведке и с поддержкой нарратива, который в то время продвигал Нетаньяху.

Эти статьи были опубликованы во время переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, а также в то время, как тысячи израильтян почти ежедневно выходили на демонстрации, призывая правительство заключить соглашение с ХАМАС и вернуть израильских заложников домой.

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Согласно судебным документам, на которые ссылается CNN, один из подозреваемых по делу - Элиэзер Фельдштейн, который долгое время работал в пресс-службе Армии обороны Израиля. В декабре 2022 года он стал помощником Нетаньяху по работе с военкорами.

Издание отмечает, что пресс-секретарь Нетаньяху отрицал наличие утечек из офиса премьер-министра и сказал, что «лицо, о котором идет речь, никогда не участвовало в обсуждениях, связанных с безопасностью», вероятно, имея в виду Фельдштейна. Офис также преуменьшил возможность того, что утечка повлияла на переговоры с ХАМАС по освобождению заложников из Газы, назвав это утверждение «смешным.

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