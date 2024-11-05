ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по Сектору Газа - Блинкин

Боевики ХАМАС не согласились на краткосрочное прекращение огня в Секторе Газа и освобождение четырех заложников. Такое предложение для палестинской организации и Израиля ранее было озвучено Египтом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает сайт американского Госдепа, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства США провел разговор с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти, в частности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Госсекретарь подчеркнул важность прекращения войны в Газе, обеспечения освобождения всех заложников, а также увеличения и стабильности доставки гуманитарной помощи, - рассказали в Госдепе Штатов.

Вместе с тем Блинкен отметил, что ХАМАС «снова отказался освободить даже ограниченное количество заложников, чтобы обеспечить прекращение огня и помощь жителям Газы», добавили в американском ведомстве.

Он обсудил важность установления пути для постконфликтного периода, который обеспечивает управление, безопасность и восстановление, - добавили в Госдепе.

Напомним,

Представитель ХАМАС заявил о готовности к соглашению с Израилем при условии соблюдения предыдущих договоренностей. Египет предложил 48-часовое прекращение огня для обмена заложников на заключенных.