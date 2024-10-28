Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що група відкрита для переговорів з Ізраїлем
Київ • УНН
Представник ХАМАС заявив про готовність до угоди з Ізраїлем за умови дотримання попередніх домовленостей. Єгипет запропонував 48-годинне припинення вогню для обміну заручників на ув'язнених.
Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС відкрите для угоди з Ізраїлем, допоки Нетаньягу "зберігає свою прихильність до того, що вже було погоджено". Пише УНН із посиланням на The Times of Israel.
"Наші вимоги зрозумілі й відомі, і угоду можна досягти, доки Нетаньяху збереже свою прихильність до того, що вже було погоджено", - заявив Хусам Бадран, член політбюро ХАМАС у Заяві, опублікованій палестинським інформаційним агентством "Шехаб" і процитованій The Times of Israel.
Цю заяву було опубліковано після того, як президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив у неділю, що його країна запропонувала запровадити 48-годинне припинення вогню в секторі Газа, згідно з яким ХАМАС звільнить чотирьох ізраїльських заручників в обмін на звільнення низки палестинських ув'язнених.
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