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10:15 • 4692 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

За інформацією ВООЗ, 1000 жінок і дітей незабаром будуть евакуйовані з Гази

Київ • УНН

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ВООЗ планує евакуювати до 1000 поранених та хворих жінок і дітей з сектора Гази в європейські міста. Операцію проведуть спільно з ЄС та окремими державами-членами.

За інформацією ВООЗ, 1000 жінок і дітей незабаром будуть евакуйовані з Гази

Найближчим часом із сектора Газа буде евакуйовано до тисячі поранених та хворих жінок та дітей. Про це заявив у понеділок в інтерв'ю AFP директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по Європі.

Пише УНН із посиланням на SWI.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найближчим часом із сектору Гази в європейські міста буде доставлено до 1000 жінок і дітей, які потребують медичної допомоги.

Ізраїль зобов’язується здійснити близько "1000 додаткових медичних евакуацій у найближчі місяці",- сказав Ганс Клюге, директор ВООЗ.

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Рятувальну операцію буде організовано Європейським регіональним бюро ВООЗ спільно з ЄС та окремими державами-членами ЄС.

Довідка

ВООЗ у Європі вже сприяла близько 600 перевезень до семи європейських країн від моменту початку війни між Ізраїлем і радикальним ісламським Хамасом у жовтні 2023 року. 

Доповнення

"Цього ніколи не сталося б, якби ми не підтримували діалог. .. Те саме відбувається в Україні. .. Я підтримую діалог із усіма партнерами. Сьогодні 15 тисяч ВІЛ-інфікованих чи хворих на СНІД на окупованих територіях, отримують ліки від ВІЛ та СНІДу", - наполягав 55-річний Ганс Клюге.

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