За інформацією ВООЗ, 1000 жінок і дітей незабаром будуть евакуйовані з Гази
Київ • УНН
ВООЗ планує евакуювати до 1000 поранених та хворих жінок і дітей з сектора Гази в європейські міста. Операцію проведуть спільно з ЄС та окремими державами-членами.
Найближчим часом із сектора Газа буде евакуйовано до тисячі поранених та хворих жінок та дітей. Про це заявив у понеділок в інтерв'ю AFP директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по Європі.
Пише УНН із посиланням на SWI.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найближчим часом із сектору Гази в європейські міста буде доставлено до 1000 жінок і дітей, які потребують медичної допомоги.
Ізраїль зобов’язується здійснити близько "1000 додаткових медичних евакуацій у найближчі місяці",- сказав Ганс Клюге, директор ВООЗ.
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Рятувальну операцію буде організовано Європейським регіональним бюро ВООЗ спільно з ЄС та окремими державами-членами ЄС.
Довідка
ВООЗ у Європі вже сприяла близько 600 перевезень до семи європейських країн від моменту початку війни між Ізраїлем і радикальним ісламським Хамасом у жовтні 2023 року.
Доповнення
"Цього ніколи не сталося б, якби ми не підтримували діалог. .. Те саме відбувається в Україні. .. Я підтримую діалог із усіма партнерами. Сьогодні 15 тисяч ВІЛ-інфікованих чи хворих на СНІД на окупованих територіях, отримують ліки від ВІЛ та СНІДу", - наполягав 55-річний Ганс Клюге.
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