Майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів – ВООЗ

В Україні майже 10 млн людей мають ризик психічних розладів від легких до важких. З наближенням третьої річниці повномасштабної війни такі виклики лише зростають.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге під час пресконференції на тему: "Підготовка системи охорони здоров’я України до зими", передає УНН.

Мій ключовий посил сьогодні простий і вкрай нагальний. Україна наближається до третьої зими в умовах повномасштабної війни, імовірно найбільш складної з усіх. Станом на сьогодні ВООЗ підтвердило близько 2 тис. нападів та атак на охорону здоров’я, зокрема лікарні, медичних працівників, пацієнтів. Лише за останні 6 місяців цілеспрямовані атаки завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України - сказав Клюге.

За його словами, часті відключення електроенергії влітку вже завдають шкоди з ознаками небезпеки на зиму. Наприклад, ставлячи під загрозу зберігання та розповсюдження вакцин.

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"Якщо запаси вакцин не зможуть бути використані ми можемо побачити зростання захворювань котрим можна було б запобігти за допомогою вакцин, або ж системи водопостачання. Вони можуть бути скомпрометовані, оскільки місця розподілу води залежать від безперебійного електропостачання. Це може призвести до різної кількості захворювань, адже відсутність системи опалення та вентиляції взимку може сприяти зростанню респіраторних інфекцій, від грипу до COVID-19. І вкрай важливо – загроза стійкості до протимікробних препаратів є вкрай реальною в умовах війни та гуманітарної кризи й катастрофи", - зазначив Клюге.

Він заявив, що інше занепокоєння щодо зими – це ризик збільшення кількості проблем з психічним здоров’ям.

За оцінками, майже 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів від легких до важких. З наближенням третьої річниці війни такі виклики лише зростають у своїй кількості й прихід зими може тільки загострити та ускладнити ситуацію - розповів Клюге.

Окрім того, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зазначив, що оскільки війна в Україні затягується, а поранені потребують термінового лікування, зростає занепокоєння щодо резистентності до ліків через можливе зловживання та неналежне використання антибіотиків.

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Маємо історії про рани, які не загоюються через резистентність до антибіотиків. Це ситуація з можливими наслідками, котрі розтягуються далеко за межі теренів України, якщо препарати не будуть більше дієвими…Україна має 100 лабораторій, які здійснюють епіднагляд та нагляд за стійкістю до ліків, бактерій у порівнянні лише з трьома, які були у 2017 році - сказав Клюге.

Також Клюге зазначив, що доступ до медикаментів є ще одним викликом.

"Понад 80% усіх домогосподарств зазначили, що стикаються з проблемами у можливості отримати ліки, які необхідні. 6% респондентів сказали, що в них немає доступу до життєвонеобхідних препаратів. Третина респондентів також зазначила, що в них немає достатньо коштів на те, щоб придбати лікарські засоби", - розповів Клюге.