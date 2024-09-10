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Інфекціоніст Ольга Голубовська: антибіотикорезистентність - проблема номер один у військових

Інфекціоніст Ольга Голубовська: антибіотикорезистентність - проблема номер один у військових

Київ • УНН

 • 77929 перегляди

Головний інфекціоніст України Ольга Голубовська розповіла про проблему стійкості мікроорганізмів до антибіотиків.

Тиха пандемія - так називають антибіотикорезистентність спеціалісти. Ця проблема не нова і не унікальна для України, але через війну вона постала досить гостро. Про це в інтерв’ю УНН розповіла головний інфекціоніст України, заслужений лікар, професор Ольга Голубовська.

(…) зараз війна, величезна кількість поранених. І рани ці часто опікові - у таких ранах бактеріям набагато простіше розмножуватися, ніж у ранах, які відкриті. І це призводить до того, що зараз це найбільша проблема у військових. У військових антибіотикорезистентність – проблема номер один. А у нас проблема інфекційних хвороб у війну дуже гостро постала. І це лячно

- каже лікар.

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Водночас вона наголошує, що антибіотикорезистентість - стійкість мікроорганізмів до антибіотиків - не нова і не унікальна для України. Про перспективу виникнення такої проблеми попереджав ще винахідник пеніциліну Александр Флемінг.

"(…) Флемінг передбачив цю проблему. Він попереджав і мав рацію - бактерії розвивають стійкість до антибіотиків, причому швидше, ніж ми можемо це спрогнозувати. Фармакологія розвивається, з'являються нові класи антибіотиків, зокрема й тому, що розвивається резистентність, але вона помірна, скажімо так. Збудники адаптуються, при чому вони адаптуються швидше, ніж ми це розуміємо і можемо це оцінити. В умінні пристосовуватися збудники розумніші за нас. Тому проблема резистентності - це не щось нове", - пояснила інфекціоніст.

За її словами, гостро проблема стійкості мікрооганізмів до антибіотиків постала у 2009 році, коли була виявлена мутація New Delhi Beta Lactamase. Тоді 7-річна дитина в Англії загинула від інфекції сечовивідних шляхів, спричинених кишковою паличкою. Після смерті почалося розслідування. Виявилося, що ця кишкова паличка резистентна до всіх антибіотиків, окрім двох. Але саме ці два антибіотики і не можна було застосовувати при захворюванні сечовивідних шляхів.

"На той момент це був справжній шок для наукової громадськості, бо такого не було ще ніколи. (…) Окрім мутації New Delhi Beta Lactamase, про яку я говорила, у 2015 році виявили ще одну мутацію в мікробів, яка визначає панрезистентність взагалі до всіх антибіотиків. І фахівці досі вважають, я з ними згодна, що ми можемо скотитися в доантибіотичну еру. Це буде по-справжньому страшним явищем. Проблему антибіотикорезистентності, яку не видно більшості людей, називають такою тихою пандемією. Ускладнюється це все тим, що 20 років не було жодного нового класу антибактеріальних засобів. Усередині вже відомих класів нові антибіотики з'являються, а нового класу немає. Зараз тільки ведуться розробки. Тому - так, така проблема існує", - додає лікар.

За словами Голубовської, попри те, що за оцінками ВООЗ за останні роки на 25-30% вдалося знизити рівень застосування антибіотиків на амбулаторному етапі – зловживання цим типом ліків є. Негативу додала і пандемія COVID-19, коли антибіотики застосувалися часто невиправдано, адже ковід викликається вірусом, проти якого ефективною є противовірусна терапія, а не антибіотики.

Детальніше про ситуацію з інфекційними захворювання читайте в інтерв’ю Інфекціоніст Ольга Голубовська: в Україні є упередження до противірусних препаратів - єдиного порятунку при вірусних захворюваннях.

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