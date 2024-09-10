Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Тихая пандемия - так называют антибиотикорезистентность специалисты. Эта проблема не нова и не уникальна для Украины, но из-за войны она встала достаточно остро. Об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

(...) сейчас война, огромное количество раненых. И раны эти часто ожоговые - в таких ранах бактериям гораздо проще размножаться, чем в ранах, которые открыты. И это приводит к тому, что сейчас это самая большая проблема у военных. У военных антибиотикорезистентность - проблема номер один. А у нас проблема инфекционных болезней в войну очень остро встала. И это пугающе - говорит врач.

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В то же время она отмечает, что антибиотикорезистентность - устойчивость микроорганизмов к антибиотикам - не нова и не уникальна для Украины. О перспективе возникновения такой проблемы предупреждал еще изобретатель пенициллина Александр Флеминг.

"(...) Флеминг предсказал эту проблему. Он предупреждал и был прав - бактерии развивают устойчивость к антибиотикам, причем быстрее, чем мы можем это спрогнозировать. Фармакология развивается, появляются новые классы антибиотиков, в том числе и потому, что развивается резистентность, но она умеренная, скажем так. Возбудители адаптируются, причем они адаптируются быстрее, чем мы это понимаем и можем это оценить. В умении приспосабливаться возбудители умнее нас. Поэтому проблема резистентности - это не что-то новое", - пояснила инфекционист.

По ее словам, остро проблема устойчивости микроорганизмов к антибиотикам встала в 2009 году, когда была обнаружена мутация New Delhi Beta Lactamase. Тогда 7-летний ребенок в Англии погиб от инфекции мочевыводящих путей, вызванных кишечной палочкой. После смерти началось расследование. Оказалось, что эта кишечная палочка резистентна ко всем антибиотикам, кроме двух. Но именно эти два антибиотика и нельзя было применять при заболевании мочевыводящих путей.

"На тот момент это был настоящий шок для научной общественности, потому что такого не было еще никогда. (...) Кроме мутации New Delhi Beta Lactamase, о которой я говорила, в 2015 году обнаружили еще одну мутацию у микробов, которая определяет панрезистентность вообще ко всем антибиотикам. И специалисты до сих пор считают, я с ними согласна, что мы можем скатиться в доантибиотическую эру. Это будет по-настоящему страшным явлением. Проблему антибиотикорезистентности, которую не видно большинству людей, называют такой тихой пандемией. Осложняется это все тем, что 20 лет не было ни одного нового класса антибактериальных средств. Внутри уже известных классов новые антибиотики появляются, а нового класса нет. Сейчас только ведутся разработки. Поэтому - да, такая проблема существует", - добавляет врач.

По словам Голубовской, несмотря на то, что по оценкам ВОЗ за последние годы на 25-30% удалось снизить уровень применения антибиотиков на амбулаторном этапе - злоупотребление этим типом лекарств есть. Негатива добавила и пандемия COVID-19, когда антибиотики применялись часто неоправданно, ведь ковид вызывается вирусом, против которого эффективна противовирусная терапия, а не антибиотики.

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