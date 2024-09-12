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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств - ВОЗ

Почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств - ВОЗ

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 11:28  •  3674 просмотра

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По оценкам ВОЗ, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств от легких до тяжелых из-за войны. Приближение третьей зимы в условиях войны может обострить ситуацию с психическим здоровьем населения.

В Украине почти 10 млн человек имеют риск психических расстройств от легких до тяжелых. С приближением третьей годовщины полномасштабной  войны такие вызовы только растут.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге во время пресс-конференции на тему: «Подготовка системы здравоохранения Украины к зиме», передает УНН.

Мой ключевой посыл сегодня прост и крайне насущ. Украина приближается к третьей зиме в условиях полномасштабной войны, вероятно наиболее сложной из всех. На сегодня ВОЗ подтвердило около 2 тыс. нападений и атак на здравоохранение, в частности больницы, медицинских работников, пациентов. Только за последние 6 месяцев целенаправленные атаки нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины

- сказал Клюге.

По его словам, частые отключения электроэнергии летом уже наносят ущерб с признаками опасности на зиму. Например, ставя под угрозу хранение и распространение вакцин.

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«Если запасы вакцин не смогут быть использованы мы можем увидеть  рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцин, или же системы водоснабжения. Они могут быть скомпрометированы, поскольку места распределения воды зависят от бесперебойного электроснабжения. Это может привести к разному количеству заболеваний, ведь отсутствие системы отопления и вентиляции зимой может способствовать росту респираторных инфекций, от гриппа до  COVID-19. И крайне важно - угроза устойчивости к противомикробным препаратам является крайне реальной в условиях войны и гуманитарного кризиса и катастрофы», - отметил Клюге.

Он заявил, что другое беспокойство относительно зимы - это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем.

По оценкам, почти 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств от легких до тяжелых. С приближением третьей годовщины войны такие вызовы только растут в своем количестве и приход зимы может только обострить и усложнить ситуацию

- рассказал Клюге.

Кроме того, директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что поскольку война в Украине затягивается, а раненые нуждаются в срочном лечении, растет беспокойство относительно резистентности к лекарствам из-за возможного злоупотребления и ненадлежащего использования антибиотиков.

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Есть истории о ранах, которые не заживают из-за резистентности к антибиотикам. Это ситуация с возможными последствиями, которые растягиваются далеко за пределы территории Украины, если препараты не будут больше действенными ... Украина имеет 100 лабораторий, осуществляющих эпиднадзор и надзор за устойчивостью к лекарствам, бактерий по сравнению только с тремя, которые были в 2017 году

- сказал Клюге.

Также Клюге отметил, что доступ к медикаментам является еще одним вызовом.

«Более 80% всех домохозяйств отметили, что сталкиваются с проблемами в возможности получить лекарства, которые необходимы. 6% респондентов сказали, что у них нет доступа к жизненно необходимым препаратам. Треть респондентов также отметила, что у них нет достаточно средств на то, чтобы приобрести лекарственные средства», - рассказал Клюге.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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