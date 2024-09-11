С октября 2022 года по сентябрь 2024 года объекты украинской энергетической инфраструктуры подверглись 1024 российским атакам, и все причастные к этим преступлениям должны быть привлечены к ответственности. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал во время международной конференции высокого уровня "Объединенные ради справедливости" - United for Justice, передает УНН.

"Нет ни одного места, ни одного региона, ни одного вида энергетической инфраструктуры, которую бы не поразили во время этих атак. Общие потери наших мощностей в результате атак этого года, которые начались 22 марта, превышают 9 ГВт. Оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшей в Европе атомной электростанцией - Запорожской АЭС", - подчеркнул министр.

Бельгія виділить 9 мільйонів євро на відновлення енергетики України

Герман Галущенко отметил, что самая массированная вражеская атака была 26 августа этого года, когда враг использовал суммарно 236 дронов и ракет различного типа.

"Тогда впервые были использованы баллистические ракеты для атаки на наши подстанции. Мгновенное последствие этой атаки - примерно 4 миллиона украинцев были срочно отключены от электроснабжения. Это непосредственно повлияло на 12 регионов Украины, и нам понадобилось примерно 13 дней, чтобы полностью восстановить электроснабжение", - рассказал он.

Министр подчеркнул, что такими атаками россия хочет нанести непосредственный вред гражданскому населению Украины, что является нарушением ключевых принципов международного права и Устава ООН. Кроме этого, атакуя подстанции, которые являются ключевыми для работы АЭС, россия подрывает основные принципы ядерной безопасности.

Захист енергетики від російських ударів та захист позицій на фронті: Зеленський забрав Ставку