Защита энергетики от российских ударов и защита позиций на фронте: Зеленский забрал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Говорили о защите энергетики от российских ударов и защите позиций на фронте, передает УНН.

"Провел Ставку. Несколько ключевых вопросов. Защита энергетики от российских ударов. Защита наших позиций на фронте. Подробно разобрали поставки в войска артиллерии, включая наши "богданы", и обеспечение наших бригад техникой", - сообщил Зеленский.

По его словам, по энергетике есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха.

"Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная - и за строительство защиты, и за работу ПВО", - добавил он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что продолжается работа и по комплектации боевых бригад и бригад резерва.

"Отдельно сегодня был доклад министра обороны Украины Умерова по результатам "Рамштайн" и его переговоров с партнерами. Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны", - подчеркнул Глава государства.

Был сегодня и подробный чисто военный доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.

"Прежде всего о донецких направлениях. Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности. Отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине. И относительно наших активных действий на территории россии - в Курской области. Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей", - резюмировал Президент.

ППО, дрони та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки