ПВО, дроны и ситуация на фронте: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о применении ПВО и защите городов и громад, о дронах и их применении, а также о ситуации на фронте, передает УНН.

"Сегодня провел заседание Ставки. Предметно говорили и о применении ПВО, и о защите наших городов и общин. Определены шаги для того, чтобы сделать более эффективным применение систем, которые у нас уже есть. Мы работаем и над тем, чтобы получить для Украины дополнительную защиту. Очень рассчитываем на Patriot, который готовится передать Румыния. Благодарен буду за этот шаг помощи от Румынии. Это то, что действительно поддержит наших людей, нашу страну, весь наш регион", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

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Также сегодня на Ставке были важные доклады относительно дронов - различных видов дронов, которые применяют Вооруженные Силы Украины, СБУ, ГУР, отметил Президент.

"Эффективность применения, приоритеты... Есть опыт, который стоит распространять. Есть и ошибки, которые надо исправить. Наши, украинские, дроны должны быть на сто процентов эффективными, потому что это буквально означает, что Украина будет на сто процентов эффективной на поле боя. И я благодарю всех наших людей, которые получают для Украины этот положительный опыт применения дронов, которые распространяют опыт в войсках. Спасибо каждому, кто производит и поставляет дроны. И спасибо всем, кто действительно точно уничтожает оккупанта и уничтожает российский потенциал войны - именно там, на территории врага", - добавил Глава государства.

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Кроме того, был и продолжительный доклад Главкома Александра Сырского по фронту и операции в Курской области.

"Покровское направление - есть решение, чтобы укрепить позиции. Активные действия на Курщине продолжают пополнять обменный фонд для нашего государства", - резюмировал Зеленский.

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