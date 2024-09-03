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ППО, дрони та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

ППО, дрони та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Київ • УНН

 • 106438 перегляди

Президент України провів засідання Ставки, де обговорили застосування ППО, захист міст і використання дронів. Зеленський подякував за майбутню передачу Patriot від Румунії та відзначив важливість ефективності українських дронів.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Йшлося про застосування ППО та захист міст і громад, про дрони та їх застосування, а також про ситуація на фронті, передає УНН.

"Сьогодні провів засідання Ставки. Предметно говорили й про застосування ППО, і про захист наших міст і громад. Визначені кроки для того, щоб зробити більш ефективним застосування систем, які в нас уже є. Ми працюємо й над тим, щоб отримати для України додатковий захист". Дуже розраховуємо на Patriot, який готується передати Румунія. Вдячний буду за цей крок допомоги від Румунії. Це те, що справді підтримає наших людей, нашу країну, увесь наш регіон", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

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Також сьогодні на Ставці були важливі доповіді щодо дронів – різних видів дронів, які застосовують Збройні Сили України, СБУ, ГУР, зазначив Президент.

"Ефективність застосування, пріоритети… Є досвід, який варто поширювати. Є й помилки, які треба виправити. Наші, українські, дрони мають бути на сто відсотків ефективними, бо це буквально означає, що Україна буде на сто відсотків ефективною на полі бою. І я дякую всім нашим людям, які здобувають для України цей позитивний досвід застосування дронів, які поширюють досвід у військах. Дякую кожному, хто виробляє й постачає дрони. І дякую всім, хто справді влучно знищує окупанта та знищує російський потенціал війни – саме там, на території ворога", - додав Глава держави.

Україна утримуватиме територію курщини доки не змусить путіна до переговорів - Зеленський03.09.24, 20:32 • 38757 переглядiв

Крім того, була й тривала доповідь Головкома Олександра Сирського щодо фронту та операції в Курській області.

"Покровський напрямок – є рішення, щоб зміцнити позиції. Активні дії на Курщині продовжують поповнювати обмінний фонд для нашої держави", - резюмував Зеленський.

На Покровському напрямку дві доби немає просування рф – Зеленський02.09.24, 19:17 • 26245 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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