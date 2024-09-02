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Румунія зробила ще один крок до передачі Україні ЗРК Patriot

Румунія зробила ще один крок до передачі Україні ЗРК Patriot

Київ • УНН

 • 81662 перегляди

Верхня палата парламенту Румунії проголосувала за передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Очікується, що найближчим часом законопроєкт розгляне Палата депутатів.

У понеділок, 2 вересня, Верхня палата румунського парламенту, Сенат схвалила урядовий законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це пише Digi24, передає УНН.

Деталі

За урядовий законопроєкт про передання Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроєкт також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Уряд Румунії схвалив законопроєкт щодо передачі Україні системи ППО Patriot02.09.24, 13:57 • 39992 перегляди

Доповнення

Ніколета Паулюк також підкреслила, що передача зенітно-ракетного комплексу Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту", тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів.

Зокрема, два з них уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

Нагадаємо

Минулого тижня УНН писав, що Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Документ передбачає передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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