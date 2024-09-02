Румунія зробила ще один крок до передачі Україні ЗРК Patriot
Київ • УНН
Верхня палата парламенту Румунії проголосувала за передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Очікується, що найближчим часом законопроєкт розгляне Палата депутатів.
У понеділок, 2 вересня, Верхня палата румунського парламенту, Сенат схвалила урядовий законопроєкт про передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це пише Digi24, передає УНН.
Деталі
За урядовий законопроєкт про передання Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.
Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроєкт також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.
Уряд Румунії схвалив законопроєкт щодо передачі Україні системи ППО Patriot02.09.24, 13:57 • 39992 перегляди
Доповнення
Ніколета Паулюк також підкреслила, що передача зенітно-ракетного комплексу Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту", тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів.
Зокрема, два з них уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.
Нагадаємо
Минулого тижня УНН писав, що Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Документ передбачає передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.