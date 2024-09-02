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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Румыния сделала еще один шаг к передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния сделала еще один шаг к передаче Украине ЗРК Patriot

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 17:42  •  11463 просмотра

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Верхняя палата парламента Румынии проголосовала за передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ожидается, что в ближайшее время законопроект рассмотрит Палата депутатов.

В понедельник, 2 сентября, Верхняя палата румынского парламента, Сенат одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом пишет Digi24, передает УНН.

Детали

За правительственный законопроект о передаче Украине системы ПВО проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два - воздержались.

Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату - Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Уряд Румунії схвалив законопроєкт щодо передачі Україні системи ППО Patriot2 сентября 2024, 10:57 • 28256 просмотров

Дополнение

Николета Паулюк также подчеркнула, что передача зенитно-ракетного комплекса Patriot «не означает, что Румыния останется без защиты», потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов.

В частности, два из них уже эксплуатируются, еще два - взяли на вооружение и еще три - вскоре прибудут.

Напомним,

На прошлой неделе УНН писал, что Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине системы Patriot. Документ предусматривает передачу одной из семи закупленных у США систем в самой современной конфигурации 3+.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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