На Покровському напрямку дві доби немає просування рф – Зеленський

На Покровському напрямку дві доби немає просування у росіян попри складну ситуацію. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

"Із Запоріжжя достатньо велика кількість військових перекинута в курську область, з півдня нашої держави і з Херсонського напрямку також. Чи це доцільно щодо другої частини вашого запитання щодо курської операції, так. Вона виконує свої завдання та йде за планом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на Покровському та Торецькому напрямках складно.

"Що стосується складнощів на Покровському та Торецькому напрямках. Ми вважаємо, що курська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових. Але поки що ми бачимо, що там складно…Подивимося, як буде далі, в будь-якому випадку дві доби ми розмовляємо з Головкомом. На Покровському напрямку якби не було складно – ці дві доби просування немає, те що мені доповів Головком", - розповів Зеленський.

Доповнення

1 вересня головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомляв, що на напрямку головного удару російських окупантів ситуація складна. Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, завдяки українським воїнам, зазнає відчутних втрат.