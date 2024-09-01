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На напрямку головного удару рф ситуація складна - Сирський

На напрямку головного удару рф ситуація складна - Сирський

Київ • УНН

 • 29176 перегляди

Головком ЗСУ Сирський повідомив про складну ситуацію на напрямку головного удару рф. Попри перевагу ворога, українські воїни завдають йому відчутних втрат.

На напрямку головного удару російських окупантів ситуація складна. Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, завдяки українським воїнам, зазнає відчутних втрат. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський, передає УНН.

На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань. Попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, зазнає відчутних втрат. Боротьба за Україну триває,

- написав Сирський у Facebook.

Доповнення

28 серпня повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на Покровському та інших напрямках на Донеччині - ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там.

Генштаб повідомляв сьогодні, 1 вересня, що українські військові на Покровському напрямку відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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