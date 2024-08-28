Надзвичайно складно: Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Покровському напрямку
Київ • УНН
Президент України отримав інформацію про складну ситуацію на Покровському напрямку, де зосереджені основні сили рф. Також доповідалося про операцію в Курській області та збільшення контрольованої території.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на Покровському та інших напрямках на Донеччині - ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, передає УНН.
"Найголовніше. Фронт. Була доповідь Головкома. Покровський та інші напрямки на Донеччині. Надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Глава держави також подякував кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції.
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Крім того, за словами Зеленського, Головком доповів щодо операції в Курській області.
"Ми продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд із кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую вам, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей із російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть спрямувати ще більше тиску на нашу Донеччину", - резюмував він.
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