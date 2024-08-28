Чрезвычайно сложно: Сырский доложил Зеленскому о ситуации на Покровском направлении
Киев • УНН
Президент Украины получил информацию о сложной ситуации на Покровском направлении, где сосредоточены основные силы рф. Также докладывалось об операции в Курской области и увеличении контролируемой территории.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации на Покровском и других направлениях в Донецкой области - ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, передает УНН.
"Самое главное. Фронт. Был доклад Главкома. Покровский и другие направления в Донецкой области. Чрезвычайно сложно, ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
Глава государства также поблагодарил каждого солдата, каждого командира, которые держат позиции.
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Кроме того, по словам Зеленского, Главком доложил по операции в Курской области.
"Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо вам, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена. Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в россию, означает, что они не могут направить еще больше давления на нашу Донецкую область", - резюмировал он.
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