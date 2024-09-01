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На Покровському напрямку Сили оборони відбили понад 50 штурмів рф - Генштаб

На Покровському напрямку Сили оборони відбили понад 50 штурмів рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 26303 перегляди

Генштаб повідомляє про 199 бойових зіткнень за добу по всій лінії фронту. На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 ворожих штурми, найбільше - біля Гродівки, Новогродівки та Михайлівки.

Українські військові на Покровському напрямку відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Генштаб надає інформацію станом на 8:00 1 вересня щодо російського вторгнення.

Повідомляється, що протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка - шість, двадцять та десять відповідно,

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку Силами оборони України відбито дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки, Часового Яру та Калинівки. Біля останнього з цих населених пунктів відбулося понад 50 відсотків від усіх боєзіткнень,

- інформує Генштаб.

Банки Покровська закриваються, з понеділка залишаться лише банкомати - ОВА28.08.24, 15:06 • 25135 переглядiв

Зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нь’ю-Йорк та Торецьк.Окрім того, Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки, де окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки – провів за добу 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два – в районі Малої Токмачки.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки, в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів, а також у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направляв у бік Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Просування рф на Покровському напрямку не пов'язане з операцією ЗСУ в Курській області - президент Чехії30.08.24, 21:38 • 74605 переглядiв

Також триває операція у Курській області, де російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста і села.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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