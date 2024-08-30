Просування рф на Покровському напрямку не пов'язане з операцією ЗСУ в Курській області - президент Чехії

Зростання темпів просування рф на Покровському напрямку в Донецькій області не пов’язане з операцією ЗСУ у Курській області росії. Про це, відповідаючи на питання кореспондента Радіо Свобода, сказав президент Чехії Петр Павел під час пресконференції у Празі, передає УНН.

"Я не думаю, що існує прямий звʼязок між операцією в Курській області і вищим темпом російського просування (на Донбасі – ред.). Це просто означає, що російське лідерство продовжує рухатися до цілі захопити територію усіх чотирьох областей, які вони вважають своїми. І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж зручного часу, поки погода досі хороша для військових операцій", – розповів Павел.

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Раніше народна депутатка та заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла в Радіо Свобода сказала, що швидке просування російських військ на Покровському напрямку може бути пов’язане з тим, що підрозділи ЗСУ були відтягнуті для проведення наступальної операції у Курській області Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 27 серпня заявив, що однією з головних цілей Курської операції було відволікти російські сили від критичних ділянок фронту, і Росія передбачила цю мету і натомість зосередивши основні зусилля і посиливши свою присутність на Покровському напрямку.

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