Рост темпов продвижения рф на Покровском направлении в Донецкой области не связано с операцией ВСУ в Курской области России. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Радио Свобода, сказал президент Чехии Петр Павел во время пресс-конференции в Праге, передает УНН.

"Я не думаю, что существует прямая связь между операцией в Курской области и более высоким темпом российского продвижения (на Донбассе - ред.). Это просто означает, что российское лидерство продолжает двигаться к цели захватить территорию всех четырех областей, которые они считают своими. И это то, чего они хотят достичь в течение удобного времени, пока погода до сих пор хорошая для военных операций", - рассказал Павел.

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Ранее народный депутат и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Радио Свобода сказала, что быстрое продвижение российских войск на Покровском направлении может быть связано с тем, что подразделения ВСУ были оттянуты для проведения наступательной операции в Курской области россии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 27 августа заявил, что одной из главных целей Курской операции было отвлечь российские силы от критических участков фронта, и россия предусмотрела эту цель и взамен сосредоточив основные усилия и усилив свое присутствие на Покровском направлении.

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