На Покровском направлении Силы обороны отбили более 50 штурмов рф - Генштаб

Украинские военные на Покровском направлении отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. Всего за минувшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 8:00 1 сентября относительно российского вторжения.

Сообщается, что в течение минувших суток по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. Больше всего их было в районах населенных пунктов Гродовка Новогродовка и Михайловка - шесть, двадцать и десять соответственно, - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Северском направлении Силами обороны Украины отражено девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спирного, Звановки и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещеевки, Часового Яра и Калиновки. Возле последнего из этих населенных пунктов произошло более 50 процентов от всех боестолкновений, - информирует Генштаб.

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Отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк. кроме того, Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки в районах Украинская, Лесовки, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки - провел за сутки 13 штурмовых действий.

На Времовском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения: два неподалеку Роботино и два - в районе Малой Токмачки.

На Харьковском направлении произошло две вражеских атаки, в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении, по уточненной информации, количество атак со стороны оккупантов за сутки достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосиново, Глушковки и Берестового.

На Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак захватчиков в районах девяти различных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебово и Невского.

На Приднепровском направлении успеха не имели три атаки оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Также продолжается операция в Курской области, где российские оккупанты безжалостно обстреливают и бомбардируют свои города и села.