На направлении главного удара рф ситуация сложная - Сырский

На направлении главного удара российских оккупантов ситуация сложная. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря украинским воинам, несет ощутимые потери. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский, передает УНН.

На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, несет ощутимые потери. Борьба за Украину продолжается, - написал Сырский в Facebook.

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28 августа сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на Покровском и других направлениях в Донецкой области - ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там.

Генштаб сообщал сегодня, 1 сентября, что украинские военные на Покровском направлении отбили 52 вражеских штурмов различной интенсивности. Всего за минувшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 199 боевых столкновений.