На Покровском направлении двое суток нет продвижения рф - Зеленский

На Покровском направлении двое суток нет продвижения у россиян несмотря на сложную ситуацию. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

«Из Запорожья достаточно большое количество военных переброшено в курскую область, с юга нашего государства и с Херсонского направления также. Целесообразно ли это относительно второй части вашего вопроса относительно курской операции, да. Она выполняет свои задачи и идет по плану», - сказал Зеленский.

Он отметил, что на Покровском и Торецком направлениях сложно.

«Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях. Мы считаем, что курская операция также может повлиять на это направление, где может быть уменьшение обострения из-за уменьшения количества российских военных. Но пока мы видим, что там сложно ... Посмотрим, как будет дальше, в любом случае двое суток мы разговариваем с Главкомом. На Покровском направлении если бы не было сложно - эти двое суток продвижения нет, то что мне доложил Главком», - рассказал Зеленский.

Дополнение

1 сентября главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщал, что на направлении главного удара российских оккупантов ситуация сложная. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря украинским воинам, несет ощутимые потери.