Захист енергетики від російських ударів та захист позицій на фронті: Зеленський забрав Ставку
Київ • УНН
Президент України обговорив захист енергетики від російських ударів та позицій на фронті. Розглянуто постачання артилерії, техніки та результати "Рамштайну", наголошено на важливості своєчасного виконання домовленостей.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Говорили про захист енергетики від російських ударів та захист позицій на фронті, передає УНН.
"Провів Ставку. Кілька ключових питань. Захист енергетики від російських ударів. Захист наших позицій на фронті. Детально розібрали постачання у війська артилерії, включно з нашими "богданами", та забезпечення наших бригад технікою", - повідомив Зеленський.
За його словами, щодо енергетики є чіткі терміни та вимоги щодо кожного об’єкта, щодо фізичного захисту та щодо прикриття з повітря.
"Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", - додав він.
Крім того, Зеленський повідомив, що триває робота й щодо комплектації бойових бригад і бригад резерву.
"Окремо сьогодні була доповідь міністра оборони України Умєрова за результатами "Рамштайну" та його перемовин із партнерами. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Те, про що ми домовилися на інші місяці, теж має бути вчасно. Від якості логістики в постачанні та виконання всіх обіцянок партнерами прямо залежить перебіг війни", - нагалосив Глава держави.
Була сьогодні й детальна суто військова доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського.
"Передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань та справді стійко відбивають російські штурми й відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський – саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності. Окремо Головком доповів щодо оборони на Харківщині. Та щодо наших активних дій на території Росії – у Курській області. Пишаюся всіма нашими воїнами, які своїми діями привчають Росію до чіткого знання, де її земля, а де – сусідів", - резюмував Президент.
ППО, дрони та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки03.09.24, 21:49 • 106438 переглядiв