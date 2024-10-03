ООН попереджає про можливу хвилю біженців до Європи з Лівану

На тлі загострення війни між Ізраїлем та Ліваном Європа може зіткнутися з черговою хвилею біженців. Про це заявила представниця Агентства ООН у справах біженців у Лівані Іво Фрейсен пише Euronews, передає УНН.

Деталі

В ООН попередили про ризик про ризик гуманітарної катастрофи на Близькому Сході на тлі наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану та постійних авіаударів.

Зазначається, що десятки тисяч ліванців змушені залишати свої будинки і навіть перебиратися до сусідньої Сирії, де також триває війна. В ООН вважають, що люди можуть спробувати дістатися Європи, попри високу вартість поїздки та інші ризики.

З точки зору логістики, з точки зору безпеки, не так просто вирушити кудись ще, окрім як бігти в інші регіони Лівану або відправитися в Сирію. Інакше потрібно вирушати на Кіпр і до Європи на човнах. Це логістично складно і менше безпечно. А для багатьох ще й надзвичайно дорого. - заявила Фрейсен

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Доповнення

За даними ліванської влади, вимушеними переселенцями стали близько мільйона людей. Це приблизно 20% від населення країни. У Лівані також живе близько півтора мільйона сирійських біженців.

Наразі для забезпечення основних життєво важливих послуг та інфраструктури потрібна міжнародна підтримка.

Усі наші програми УВКБ ООН, Агентства у справах біженців та багатьох інших організацій, всі ми потребуємо грошей. На початку цього тижня ми спільно з урядом запустили заклик. Ще $25 млн відчайдушно необхідні в низці секторів - наголошує Іво Фрейсен.

Нагадаємо

Ізраїль підтвердив наземну операцію в Лівані та заявив, що за декілька днів боїв - загинуло 8 солдатів ЦАХАЛ.