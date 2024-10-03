ООН попереджає про можливу хвилю біженців до Європи з Лівану

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57943 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 115676 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 154333 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125113 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116530 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117111 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 146692 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75736 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84221 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 182909 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 45120 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 33832 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 31784 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 31506 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 28873 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 154333 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 146693 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 182911 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519753 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8168 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35463 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34945 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37032 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60121 перегляди
Актуальне
ООН попереджає про можливу хвилю біженців до Європи з Лівану

ООН попереджає про можливу хвилю біженців до Європи з Лівану

Київ • УНН

 • 13728 перегляди

Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, ООН попереджає про ризик нової хвилі біженців до Європи. Близько мільйона ліванців вже стали вимушеними переселенцями, що становить 20% населення країни.

На тлі загострення війни між Ізраїлем та Ліваном Європа може зіткнутися з черговою хвилею біженців. Про це заявила представниця Агентства ООН у справах біженців у Лівані Іво Фрейсен пише Euronews, передає УНН.

Деталі

В ООН попередили про ризик про ризик гуманітарної катастрофи на Близькому Сході на тлі наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану та постійних авіаударів.

Зазначається, що десятки тисяч ліванців змушені залишати свої будинки і навіть перебиратися до сусідньої Сирії, де також триває війна. В ООН вважають, що люди можуть спробувати дістатися Європи, попри високу вартість поїздки та інші ризики.

З точки зору логістики, з точки зору безпеки, не так просто вирушити кудись ще, окрім як бігти в інші регіони Лівану або відправитися в Сирію. Інакше потрібно вирушати на Кіпр і до Європи на човнах. Це логістично складно і менше безпечно. А для багатьох ще й надзвичайно дорого.

- заявила Фрейсен

Ізраїль відправляє додаткові війська для операції в Лівані 02.10.24, 13:01 • 14038 переглядiв

Доповнення

За даними ліванської влади, вимушеними переселенцями стали близько мільйона людей. Це приблизно 20% від населення країни. У Лівані також живе близько півтора мільйона сирійських біженців.

Наразі для забезпечення основних життєво важливих послуг та інфраструктури потрібна міжнародна підтримка.

Усі наші програми УВКБ ООН, Агентства у справах біженців та багатьох інших організацій, всі ми потребуємо грошей. На початку цього тижня ми спільно з урядом запустили заклик. Ще $25 млн відчайдушно необхідні в низці секторів

- наголошує Іво Фрейсен. 

Нагадаємо

Ізраїль підтвердив наземну операцію в Лівані та заявив, що за декілька днів боїв - загинуло 8 солдатів ЦАХАЛ.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
izrailІзраїль
livanЛіван
syriiaСирія
yevropaЄвропа
kiprКіпр

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88