Ізраїль повідомив про перші втрати під час наземної операції в Лівані

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55316 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 105669 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 144177 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118936 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 111004 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114694 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140988 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75331 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83749 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178148 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 15379 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 26872 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 37794 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 18959 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 13510 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 144177 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140988 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178148 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516807 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596198 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6209 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33468 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33201 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35319 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59234 перегляди
Актуальне
Ізраїль повідомив про перші втрати під час наземної операції в Лівані

Ізраїль повідомив про перші втрати під час наземної операції в Лівані

Київ • УНН

 • 13619 перегляди

Вперше з початку наземної операції Ізраїлю проти "Хезболли" в Лівані загинули 8 солдатів ЦАХАЛ. Ізраїльські військові заявили про знищення інфраструктури "Хезболли" поблизу кордону.

Вісім ізраїльських солдатів були вбиті в Лівані в середу, ставши першими втратами у наземній кампанії Ізраїлю проти "Хезболли", що є сигналом про потенційно криваві втрати, які може спричинити такий наступ, на тлі того, як військові розширюють свою битву з угрупуванням бойовиків, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що солдатів було вбито у трьох окремих інцидентах, а ще сім отримали серйозні поранення, але не надали додаткових подробиць. Заява була зроблена лише за кілька годин після того, як військові заявили, що ведуть перестрілки у "ближньому бою" на ліванській території.

У середу "Хезболла" вперше заявила, що бореться з ізраїльськими військами в Лівані, зазначає The Wall Street Journal.

Якщо темпи втрат ізраїльтян у Лівані збережуться, кажуть експерти, це може вплинути на глибину та масштаб наступу, про який Армія оборони Ізраїлю оголосила вранці у вівторок, заявивши, що метою є знищення інфраструктури "Хезболли" поблизу кордону. Для Ізраїлю ці смерті оживлять важкі спогади про вторгнення до Лівану в 2006 році, коли перший танк, який перетнув кордон, підірвався на придорожній бомбі, і чотири солдати загинули, вказує при цьому WP.

За словами прем'єр-міністра Лівану Наджиба Мікаті, ізраїльські військові вже здійснили понад 3600 авіаударів, а близько 1 мільйона людей були змушені втікати.

Ізраїльські військові офіційні особи заявили, що їхня головна мета - не дати "Хезболлі" здійснити атаку, подібну до 7 жовтня, на півночі Ізраїлю, чим група відкрито погрожувала протягом десяти років, пише видання.

ЦАХАЛ оцінив, що "Хезболла" мала від 2000 до 3000 елітних бійців, відомих як Сили Радвана, які діяли приблизно за 3 км від кордону. За словами ізраїльського військового чиновника, який говорив на умовах анонімності, згідно з протоколом ЦАХАЛ, додаткові 6000-8000 бойовиків були розміщені за приблизно 6,5 км від кордону.

За словами чиновника, ізраїльським силам знадобиться "кілька тижнів", щоб знищити інфраструктуру в цьому районі.

За даними військових, деякі з тунелів і матеріальних засобів "Хезболли" для атак вже були знищені.

Але наземні сили, які зараз вступають у бій, є частиною "іншої фази" і можуть завдати більшої "шкоди" угрупованню, сказав чиновник.

Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута: ціллю була будівля біля парламенту - Reuters03.10.24, 08:40 • 12410 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
izrailІзраїль
the-washington-postThe Washington Post
reutersReuters
armiia-oborony-izrailiuАрмія оборони Ізраїлю
livanЛіван

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,065.05