Ізраїль повідомив про перші втрати під час наземної операції в Лівані

Вісім ізраїльських солдатів були вбиті в Лівані в середу, ставши першими втратами у наземній кампанії Ізраїлю проти "Хезболли", що є сигналом про потенційно криваві втрати, які може спричинити такий наступ, на тлі того, як військові розширюють свою битву з угрупуванням бойовиків, повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Армія оборони Ізраїлю заявила, що солдатів було вбито у трьох окремих інцидентах, а ще сім отримали серйозні поранення, але не надали додаткових подробиць. Заява була зроблена лише за кілька годин після того, як військові заявили, що ведуть перестрілки у "ближньому бою" на ліванській території.

У середу "Хезболла" вперше заявила, що бореться з ізраїльськими військами в Лівані, зазначає The Wall Street Journal.

Якщо темпи втрат ізраїльтян у Лівані збережуться, кажуть експерти, це може вплинути на глибину та масштаб наступу, про який Армія оборони Ізраїлю оголосила вранці у вівторок, заявивши, що метою є знищення інфраструктури "Хезболли" поблизу кордону. Для Ізраїлю ці смерті оживлять важкі спогади про вторгнення до Лівану в 2006 році, коли перший танк, який перетнув кордон, підірвався на придорожній бомбі, і чотири солдати загинули, вказує при цьому WP.

За словами прем'єр-міністра Лівану Наджиба Мікаті, ізраїльські військові вже здійснили понад 3600 авіаударів, а близько 1 мільйона людей були змушені втікати.

Ізраїльські військові офіційні особи заявили, що їхня головна мета - не дати "Хезболлі" здійснити атаку, подібну до 7 жовтня, на півночі Ізраїлю, чим група відкрито погрожувала протягом десяти років, пише видання.

ЦАХАЛ оцінив, що "Хезболла" мала від 2000 до 3000 елітних бійців, відомих як Сили Радвана, які діяли приблизно за 3 км від кордону. За словами ізраїльського військового чиновника, який говорив на умовах анонімності, згідно з протоколом ЦАХАЛ, додаткові 6000-8000 бойовиків були розміщені за приблизно 6,5 км від кордону.

За словами чиновника, ізраїльським силам знадобиться "кілька тижнів", щоб знищити інфраструктуру в цьому районі.

За даними військових, деякі з тунелів і матеріальних засобів "Хезболли" для атак вже були знищені.

Але наземні сили, які зараз вступають у бій, є частиною "іншої фази" і можуть завдати більшої "шкоди" угрупованню, сказав чиновник.

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