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Израиль сообщил о первых потерях во время наземной операции в Ливане

Израиль сообщил о первых потерях во время наземной операции в Ливане

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 07:25  •  5654 просмотра

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Впервые с начала наземной операции Израиля против «Хезболлы» в Ливане погибли 8 солдат ЦАХАЛ. Израильские военные заявили об уничтожении инфраструктуры «Хезболлы» вблизи границы.

Восемь израильских солдат были убиты в Ливане в среду, став первыми потерями в наземной кампании Израиля против "Хезболлы", что является сигналом о потенциально кровавых потерях, которые может повлечь такое наступление, на фоне того, как военные расширяют свою битву с группировкой боевиков, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Армия обороны Израиля заявила, что солдаты были убиты в трех отдельных инцидентах, а еще семь получили серьезные ранения, но не предоставили дополнительных подробностей. Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как военные заявили, что ведут перестрелки в "ближнем бою" на ливанской территории.

В среду "Хезболла" впервые заявила, что сражается с израильскими войсками в Ливане, отмечает The Wall Street Journal.

Если темпы потерь израильтян в Ливане сохранятся, говорят эксперты, это может повлиять на глубину и масштаб наступления, о котором Армия обороны Израиля объявила утром во вторник, заявив, что целью является уничтожение инфраструктуры "Хезболлы" вблизи границы. Для Израиля эти смерти оживят тяжелые воспоминания о вторжении в Ливан в 2006 году, когда первый танк, пересекший границу, подорвался на придорожной бомбе, и четыре солдата погибли, указывает при этом WP.

По словам премьер-министра Ливана Наджиба Микати, израильские военные уже совершили более 3600 авиаударов, а около 1 миллиона человек были вынуждены бежать.

Израильские военные официальные лица заявили, что их главная цель - не дать "Хезболле" осуществить атаку, подобную 7 октября, на севере Израиля, чем группа открыто угрожала в течение десятилетия, пишет издание.

ЦАХАЛ оценил, что "Хезболла" имела от 2000 до 3000 элитных бойцов, известных как Силы Радвана, которые действовали примерно в 3 км от границы. По словам израильского военного чиновника, который говорил на условиях анонимности, согласно протоколу ЦАХАЛ, дополнительные 6000-8000 боевиков были размещены примерно в 6,5 км от границы.

По словам чиновника, израильским силам понадобится "несколько недель", чтобы уничтожить инфраструктуру в этом районе.

По данным военных, некоторые из тоннелей и материальных средств "Хезболлы" для атак уже были уничтожены.

Но наземные силы, которые сейчас вступают в бой, являются частью "другой фазы" и могут нанести больший "ущерб" группировке, сказал чиновник.

Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута: целью было здание возле парламента - Reuters3 октября 2024, 05:40 • 7947 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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