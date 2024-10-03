ООН предупреждает о возможной волне беженцев в Европу из Ливана
Киев • УНН
Из-за обострения конфликта между Израилем и Ливаном, ООН предупреждает о риске новой волны беженцев в Европу. Около миллиона ливанцев уже стали вынужденными переселенцами, что составляет 20% населения страны.
На фоне обострения войны между Израилем и Ливаном Европа может столкнуться с очередной волной беженцев. Об этом заявила представительница Агентства ООН по делам беженцев в Ливане Иво Фрейсен пишет Euronews, передает УНН.
Детали
В ООН предупредили о риске о риске гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке на фоне наземного вторжения Израиля в Ливан и постоянных авиаударов.
Отмечается, что десятки тысяч ливанцев вынуждены покидать свои дома и даже перебираться в соседнюю Сирию, где также идет война. В ООН считают, что люди могут попытаться добраться до Европы, несмотря на высокую стоимость поездки и другие риски.
С точки зрения логистики, с точки зрения безопасности, не так просто отправиться куда-то еще, кроме как бежать в другие регионы Ливана или отправиться в Сирию. Иначе нужно отправляться на Кипр и в Европу на лодках. Это логистически сложно и менее безопасно. А для многих еще и чрезвычайно дорого.
Израиль отправляет дополнительные войска для операции в Ливане 2 октября 2024, 10:01 • 12883 просмотра
Дополнение
По данным ливанских властей, вынужденными переселенцами стали около миллиона человек. Это примерно 20% от населения страны. В Ливане также живет около полутора миллионов сирийских беженцев.
Сейчас для обеспечения основных жизненно важных услуг и инфраструктуры нужна международная поддержка.
Все наши программы УВКБ ООН, Агентства по делам беженцев и многих других организаций, все мы нуждаемся в деньгах. В начале этой недели мы совместно с правительством запустили призыв. Еще $25 млн отчаянно необходимы в ряде секторов
Напомним,
Израиль подтвердил наземную операцию в Ливане и заявил, что за несколько дней боев - погибло 8 солдат ЦАХАЛа.