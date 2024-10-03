ООН предупреждает о возможной волне беженцев в Европу из Ливана

На фоне обострения войны между Израилем и Ливаном Европа может столкнуться с очередной волной беженцев. Об этом заявила представительница Агентства ООН по делам беженцев в Ливане Иво Фрейсен пишет Euronews, передает УНН.

Детали

В ООН предупредили о риске о риске гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке на фоне наземного вторжения Израиля в Ливан и постоянных авиаударов.

Отмечается, что десятки тысяч ливанцев вынуждены покидать свои дома и даже перебираться в соседнюю Сирию, где также идет война. В ООН считают, что люди могут попытаться добраться до Европы, несмотря на высокую стоимость поездки и другие риски.

С точки зрения логистики, с точки зрения безопасности, не так просто отправиться куда-то еще, кроме как бежать в другие регионы Ливана или отправиться в Сирию. Иначе нужно отправляться на Кипр и в Европу на лодках. Это логистически сложно и менее безопасно. А для многих еще и чрезвычайно дорого. - заявила Фрейсен

Израиль отправляет дополнительные войска для операции в Ливане

Дополнение

По данным ливанских властей, вынужденными переселенцами стали около миллиона человек. Это примерно 20% от населения страны. В Ливане также живет около полутора миллионов сирийских беженцев.

Сейчас для обеспечения основных жизненно важных услуг и инфраструктуры нужна международная поддержка.

Все наши программы УВКБ ООН, Агентства по делам беженцев и многих других организаций, все мы нуждаемся в деньгах. В начале этой недели мы совместно с правительством запустили призыв. Еще $25 млн отчаянно необходимы в ряде секторов - отмечает Иво Фрейсен.

Напомним,

Израиль подтвердил наземную операцию в Ливане и заявил, что за несколько дней боев - погибло 8 солдат ЦАХАЛа.