В ближайшее время из сектора Газа будет эвакуировано до тысячи раненых и больных женщин и детей. Об этом заявил в понедельник в интервью AFP директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе.

Пишет УНН со ссылкой на SWI.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ближайшее время из сектора Газы в европейские города будет доставлено до 1000 женщин и детей, нуждающихся в медицинской помощи.

Израиль обязуется осуществить около «1000 дополнительных медицинских эвакуаций в ближайшие месяцы»,- сказал Ганс Клюге, директор ВОЗ.

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Спасательная операция будет организована Европейским региональным бюро ВОЗ совместно с ЕС и отдельными государствами-членами ЕС.

Справка

ВОЗ в Европе уже способствовала около 600 перевозок в семь европейских стран с момента начала войны между Израилем и радикальным исламским Хамасом в октябре 2023 года.

Дополнение

«Этого никогда не произошло бы, если бы мы не поддерживали диалог. ... То же самое происходит в Украине. ... Я поддерживаю диалог со всеми партнерами. Сегодня 15 тысяч ВИЧ-инфицированных или больных СПИДом на оккупированных территориях, получают лекарства от ВИЧ и СПИДа», - настаивал 55-летний Ганс Клюге.

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