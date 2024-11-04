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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран готовит масштабную атаку на Израиль с более мощными боеголовками - WSJ

Иран готовит масштабную атаку на Израиль с более мощными боеголовками - WSJ

Киев  •  УНН

03:21 • 1162 просмотра

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Иран сообщил по дипломатическим каналам о подготовке нового комплексного удара по Израилю с использованием более мощных боеголовок. К операции может быть привлечена не только КСИР, но и регулярная армия.

Иран усилил воинственную риторику, в том числе, по дипломатическим каналам с другими странами Арабского мира о подготовке нового комплексного удара по Израилю, который будет предусматривать применением более мощных, чем раньше, боеголовок. Об этом сообщает The Wall Street Journal ссылаясь на иранские и египетские официальные источники, пишет УНН.

На фоне предостережений США не атаковать Израиль, Иран посылает дерзкий дипломатический сигнал: он планирует комплексный ответ с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия,

- говорится в сообщении.

Детали

В этом контексте приводятся слова египетского чиновника, который сказал, что Иран частным образом предупредил о «мощном и комплексном» ответе.

В то же время издание цитирует также представителя иранских властей, который заявил, что военные Ирана понесли человеческие потери, поэтому израильтяне «должны ответить». Он также отметил, что Иран может использовать территорию Ирака для операции и, вероятно, нанесет удар по израильским военным объектам, «но гораздо более агрессивного, чем в прошлый раз».

США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль, если Тегеран снова нападет3 ноября 2024, 10:59 • 17516 просмотров

Пока остается неизвестным, являются ли угрозы Ирана реальными, или же это просто проявление жесткой риторики. Иранский режим сообщил арабским дипломатам, что на этот раз привлечет свою регулярную армию, однако это не означает развертывания войск, пишет издание. Это лишь свидетельствует о том, что к операции может быть привлечен не только Корпус стражей исламской революции, как обычно, но также регулярные войска.

Между тем, Израиль готов к решительному ответу на очередной потенциальный удар Ирана То, как будет действовать израильская сторона, будет зависеть от масштабов, характера и эффективности атаки Тегерана.

Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю и США "сокрушительным ответом"2 ноября 2024, 13:02 • 20653 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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