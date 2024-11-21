МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля
Киев • УНН
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта. МУС также отклонил обжалование Израиля относительно ситуации в Палестине.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, сообщает МУС в пресс-релизе на сайте учреждения, пишет УНН.
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«Сегодня, 21 ноября 2024 года, Палата предварительного производства І Международного уголовного суда в своем составе по делу о ситуации в Государстве Палестина единогласно приняла два решения, которыми отклонила обжалования Государства Израиль, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута. Он также выдал ордера на арест господина Биньямина Нетаньяху и господина Йоава Галланта», - говорится в сообщении МУС.
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