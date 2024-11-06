В Израиле начались протесты против увольнения министра обороны
Киев • УНН
В Израиле вспыхнули протесты после увольнения министра обороны Йоава Галланта из-за «отсутствия взаимного доверия». В Иерусалиме и Хайфе полиция задерживает протестующих, а бизнес-сообщество критикует это решение.
В Израиле начались массовые протесты после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта из-за "отсутствия взаимного доверия". В Иерусалиме и Хайфе полиция арестовывает протестующих. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Правоохранители задержала по меньшей мере три человека в Иерусалиме за "нападение на полицию и прорыв барьеров", где протестующие собрались возле резиденции Нетаньяху, говорится в заявлении полиции. В Хайфе полицейские арестовали двух человек.
Некоторые из протестующих подрались с полицией и в определенный момент начали маршировать в сторону шоссе, чтобы мешать движению транспорта,
Форум из двухсот ведущих бизнесов Израиля заявляет, что увольнение министра обороны в разгар войны является "опасным шагом". Там считают, что новоназначенный руководитель оборонного ведомства Израэль Кац, который до этого был министром иностранных дел, - "без всякого опыта безопасности".
Это огромный удар для служебной общественности и вознаграждение для наших врагов,
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта из-за разногласий по ведению войны. На его место назначен министр иностранных дел Исраэль Кац.