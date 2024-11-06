В Израиле начались протесты против увольнения министра обороны

В Израиле начались массовые протесты после того, как премьер-министр Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта из-за "отсутствия взаимного доверия". В Иерусалиме и Хайфе полиция арестовывает протестующих. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Правоохранители задержала по меньшей мере три человека в Иерусалиме за "нападение на полицию и прорыв барьеров", где протестующие собрались возле резиденции Нетаньяху, говорится в заявлении полиции. В Хайфе полицейские арестовали двух человек.

Некоторые из протестующих подрались с полицией и в определенный момент начали маршировать в сторону шоссе, чтобы мешать движению транспорта,