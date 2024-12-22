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Польша готова арестовать Нетаньяху в случае его визита в страну на годовщину освобождения Аушвица

Польша готова арестовать Нетаньяху в случае его визита в страну на годовщину освобождения Аушвица

Киев  •  УНН

 • 8020 просмотра

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Заместитель главы МИД Польши заявил о готовности арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху           будет арестован, в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом, если прибудет в Польшу. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский, пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Комментарий Бартошевского прозвучал в пятничной беседе с польской экономико-правовой газетой Rzeczpospolita относительно подготовки к 80-й годовщине освобождения Аушвица, которая должна состояться 27 января этого года.

Напомним,

В ноябре Нетаньяху вместе с бывшим министром обороны Йоавом Галлантом  МУС выдвинул обвинения в серии преступлений. Государства, подписавшие Римский статут, по закону обязаны выполнять ордера на арест выданные МУС.

Суд также выдал ордер на военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа, несмотря на то, что ЦАХАЛ объявил, что он был убит во время авиаудара в Газе 13 июля этого года. Судьи заявили, что были "разумные основания" того, что трое мужчин несли "уголовную ответственность" за предполагаемые военные преступления и преступления против человечества во время войны между Израилем и ХАМАС.

Ордер на арест Нетаньяху: Боррель призвал страны ЕС выполнить обязательства по Римскому уставу26 нояб. 2024, 13:21 • 15887 просмотров

МУС привел основания полагать, что Нетаньяху и Галлант совершили военное преступление в виде голодовки как метода ведения войны, а также преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных действий. Теперь Нетаньяху и Галлант не могут путешествовать ни в одно из 124 государств-членов МУС, включая большинство стран Европы, большинство стран Африки и большинство стран Южной Америки. В то же время, существует предположение, что некоторые страны могут игнорировать эти ордера. В общем ордера были разосланы всем 193 государствам-членам ООН.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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