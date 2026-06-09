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Главного прокурора МУС Хана отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Бюро Ассамблеи МУС отстранило Карима Хана из-за обвинений в домогательствах. Прокурор отрицает вину и уходит в отпуск на время расследования.

Главного прокурора МУС Хана отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отстранило от должности главного прокурора Карима Хана в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Соответствующее заявление обнародовали на сайте МУС в понедельник, 8 июня, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению суда, решение об отстранении прокурора вступает в силу немедленно. Однако окончательное заключение по делу Ассамблея государств-участников Римского статута примет позже.

Дополнение

В 2023 году Карим Хан как главный прокурор МУС выдал ордер на арест президента россии владимира путина и детского омбудсмена марии львовой-беловой. В 2024-м он также выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В том же году одна из сотрудниц обвинила 56-летнего прокурора в сексуальных домогательствах. По утверждению женщины, он неоднократно домогался ее в течение длительного времени и принуждал к действиям сексуального характера.

После этого Ассамблея государств-участников МУС инициировала расследование в отношении Хана. В мае 2025 года стало известно, что главный прокурор уходит в административный отпуск и не будет выполнять свои обязанности во время проведения расследования. Хан отвергает все выдвинутые в его адрес обвинения.

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Ольга Розгон

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